Trump intensifica ofensiva militar contra carteles en aguas internacionales

Estados Unidos afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de una ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses, y confirmó el último día del año un ataque contra tres lanchas que, al igual que las demás, vinculó con el narcotráfico.

El Gobierno del presidente Donald Trump, que considera a los carteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas y frente a los cuales ha declarado un “conflicto armado directo”, justifica las operaciones militares letales de tropas estadounidenses en aguas internacionales.

En agosto ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe, con Venezuela como principal foco, y luego extendió la ofensiva al océano Pacífico, involucrando a Colombia y rutas marítimas cercanas a sus costas.

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia —ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico— han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

La ONU, por su parte, ha advertido que se trataría de violaciones del derecho internacional y ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a estas acciones.

La escalada coincide con un mayor control en el Congreso de Estados Unidos sobre la legalidad de estas operaciones, especialmente tras el ataque del pasado 2 de septiembre, cuando un bombardeo remató a dos sobrevivientes, un hecho que expertos han señalado como un posible crimen.

Cronología de los ataques:

2 de septiembre: Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación en el Caribe y asegura que a bordo viajaban once integrantes del Tren de Aragua que habrían salido de Venezuela con droga rumbo a EE.UU.

El Gobierno estadounidense difundió un video del ataque, pero no presentó pruebas del vínculo con el narcotráfico.

15 de septiembre: Un segundo ataque mata a tres venezolanos, según Trump, que afirmó que transportaban estupefacientes.

19 de septiembre: Trump informa de un tercer ataque contra una lancha, sin precisar el origen del trayecto. República Dominicana incautó posteriormente parte de la droga que supuestamente transportaba. Mueren tres personas.

3 de octubre: El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anuncia el cuarto ataque en el Caribe, con cuatro tripulantes muertos.

14 de octubre: EE.UU. informa de un quinto ataque cerca de las costas venezolanas, con seis víctimas mortales.

16 de octubre: Estados Unidos ataca un submarino artesanal. Dos de sus cuatro tripulantes mueren y dos sobreviven a la explosión. Los supervivientes, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, son trasladados a sus países sin proceso judicial, pese a ser señalados como narcotraficantes.

19 de octubre: EE.UU. informa que dos días antes hundió una séptima lancha, que vinculó con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Mueren tres personas.

21 de octubre: Octavo ataque y el primero en aguas del Pacífico, cerca de Colombia. Dos personas mueren.

22 de octubre: Hegseth informa de un noveno ataque en el Pacífico, con tres muertos.

24 de octubre: Décimo ataque contra una lancha que, según Washington, era operada por el Tren de Aragua. Seis personas mueren en aguas internacionales del Caribe.

28 de octubre: El ataque más mortífero hasta entonces: catorce personas mueren tras el bombardeo de cuatro lanchas en el Pacífico. Un sobreviviente no fue localizado pese a una operación humanitaria de la Marina mexicana.

29 de octubre: Un nuevo ataque en el Pacífico mata a cuatro personas.

1 de noviembre: Hegseth anuncia otro «ataque letal» en el Caribe, con tres tripulantes muertos.

4 de noviembre: Estados Unidos hunde una lancha en el Pacífico Oriental y mata a dos personas.

6 de noviembre: Washington informa de un ataque contra una lancha en el Caribe, con tres muertos.

9 de noviembre: EE.UU. asegura que el día anterior hundió dos lanchas en el Pacífico en dos operaciones que dejaron seis muertos.

14 de noviembre: El secretario de Guerra presenta la operación militar ‘Southern Spear’ (Lanza del sur), que está relacionada con la lucha de EE.UU. contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

15 de noviembre: Estados Unidos destruye otra embarcación en el océano Pacífico, ataque en el que murieron tres hombres.

4 de diciembre: Las Fuerzas Armadas estadounidenses publican un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico Oriental, dejando cuatro muertos.

17 de diciembre: EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y asesina a cuatro personas.

19 de diciembre: Estados Unidos anuncia otros dos ataques «cinéticos letales» contra lanchas en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en los que mueren cinco personas —tres en una embarcación y dos en otra—.

22 de diciembre: EE.UU. destruyó una nueva lancha matando a una persona en el Pacífico Oriental, embarcación que fue calificada por el Comando Sur como «de bajo perfil».

29 de diciembre: El Comando Sur de Estados Unidos atacó otra lancha también en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes fallecieron.

Ese mismo día, Trump afirmó que la semana anterior EE.UU. destruyó una «gran instalación» en una «zona del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas», sin precisar el lugar del ataque. Luego, The New York Times informó que la CIA llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, lo que constituiría la primera operación estadounidense conocida dentro del país.

31 de diciembre: El Ejército de EE.UU. anunció que el día anterior destruyó otras tres lanchas que supuestamente transportaban droga en un ataque que dejó al menos tres muertos en «aguas internacionales», sin precisar si el bombardeo tuvo lugar en el Caribe sur o en el Pacífico oriental.

1 de enero: Estados Unidos da a conocer un nuevo ataque lanzado el 31 de diciembre contra dos lanchas también en aguas internacionales, sin dar más información, en el que murieron cinco personas.