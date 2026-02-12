Trump le dice a líder Israel prefiere salida negociada con Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo ayer, miércoles, al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su reunión en la Casa Blanca que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán.

“Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo”, detalló el presidente en la plataforma Truth Social. Trump reveló que durante el encuentro, que se prolongó por dos horas y media, le informó al primer ministro que su “preferencia” es alcanzar un acuerdo con Irán y que, de no ser posible, “simplemente tendremos que ver cuál es el resultado".

El líder estadounidense acusó a la República Islámica de haber impedido un acuerdo nuclear en las negociaciones del año pasado y recordó que Estados Unidos llevó a cabo entonces la Operación Martillo de Medianoche, en la que bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

“Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, agregó. Según Trump, también abordaron el “enorme progreso que se está logrando en Gaza” con la implementación del plan de paz impulsado por Estados Unidos. La oficina de Netanyahu se limitó a informar en un comunicado que ambos líderes “abordaron las negociaciones con Irán, Gaza y los acontecimientos regionales".