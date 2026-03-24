Trump pospone por 5 días ataques centrales de Irán

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Redacción Internacional.- EFE

Por primera vez en 24 días de guerra, al menos una de las partes ha mostrado voluntad de desescalar el conflicto- el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó posponer durante 5 días los ataques a centrales e infraestructuras eléctricas y aseguró que ya está negociando un acuerdo con Irán.

Trump señaló en su red Truth Social que ha mantenido con Irán “en los últimos dos días conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total” de sus hostilidades en Oriente Medio.

“En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”, continuó en un mensaje.

Para Trump, las conversaciones han sido “perfectas” hasta ahora y que, “si siguen adelante, se acabará este problema, este conflicto"- “Hemos tenido conversaciones muy, muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes".

EEUU dice que está negociando con un político “respetado” del país, cuya identidad no quiso revelar, y que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí- "(Estamos en contacto) con una persona de alto rango”, dijo Trump. Trump quiere una Delcy en Irán- “Miren a Venezuela- qué bien está funcionando todo allí. Nos está yendo de maravilla en Venezuela con el petróleo y con la relación entre la presidenta electa (sic.) y nosotros; y tal vez encontraremos a alguien así en Irán".

Irán lo niega.-

A pesar de que Trump asegura que “Irán realmente quiere llegar a un acuerdo” y que esto “podría suceder en los próximos cinco días”, desde Teherán niegan que estén negociando. El Ministerio de Exteriores iraní admitió que ha habido contactos a través de intermediarios, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

Bombardean zona de gas

Mientras tanto, dos proyectiles impactaron la madrugada de este martes contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro del país, según reportó la agencia iraní Fars.

La información de estos impactos llega después de que Trump anunciara su decisión de aplazar cualquier ataque a infraestructura energética iraní durante los próximos 5 días.

Fars asegura que el ataque en Isfahán afectó un edificio administrativo y un punto de reducción de presión en la estación de gas, así como edificios aledaños.