Trump rechaza plan de Irán para dar fin a guerra

Publicado por AP Creado: Actualizado:

ISLAMABAD.- AP

El presidente estadounidense Donald Trump rechazó la propuesta más reciente de Irán para poner fin a la guerra entre los países, diciendo el viernes que aún no está satisfecho, y a la vez culpó al liderazgo “fracturado” en Teherán.

Trump rechazó esta última propuesta de negociación con Washington muy poco después de que le fue presentada. Irán la había entregado a mediadores en Pakistán, informó el viernes la agencia estatal de noticias IRNA.

“Quieren llegar a un acuerdo. No estoy satisfecho con él, así que veremos qué pasa”, les dijo Trump a los reporteros el viernes en la Casa Blanca, sin explicar cuáles consideraba que eran sus deficiencias.

Un frágil alto el fuego de tres semanas entre Estados Unidos e Irán parece seguir vigente, aunque ambos países han intercambiado acusaciones de haberlo violado.

Gracias al alto el fuego se han detenido en gran medida los combates en Irán, pero Washington y Teherán siguen enfrascados en un enfrentamiento por el estrecho de Ormuz, por el cual, en tiempos de paz, transita una quinta parte del petróleo y el gas que se comercializan en el mundo. El bloqueo establecido por la Armada estadounidense, que impide que los petroleros iraníes salgan al mar, ha hecho que la economía del país se tambalee. La economía mundial también está bajo presión debido a que Irán mantiene su control asfixiante sobre el estrecho.

Las negociaciones han continuado por teléfono después de que Trump canceló el viaje de sus enviados a Pakistán la semana pasada, indicó el mandatario. Esta semana planteó un nuevo plan para reabrir el paso, utilizado por los aliados de Washington en el golfo Pérsico para exportar su petróleo y gas.

El viernes, Trump expresó frustración con el liderazgo de Irán, diciendo que está “fracturado”.

“Es un liderazgo muy desarticulado”, expresó. “Todos quieren llegar a un acuerdo, pero están todos hechos un lío”.