Trump reitera no descarta ninguna opción Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió ayer, lunes, en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y dijo que está abierto a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela", dijo hoy Trump en un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

"Probablemente hablaré con él, yo hablo con mucha gente", aseguró al ser preguntado sobre la posibilidad de hablar con Maduro antes de realizar un ataque militar sobre intereses venezolanos en un momento en que Washington ha redoblado su despliegue en el Caribe, al cual el Pentágono ha denominado Operación Lanza del Sur.

Trump dijo que Maduro que "no ha sido bueno con EE.UU." y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar inmigrantes ilegales, incluyendo a miembros de la banda Tren de Aragua, a su país.

"No me entusiasman quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo venezolano, pero lo que le han hecho a este país es inaceptable", añadió sobre el Ejecutivo en Caracas.

"Veremos qué pasa. En un momento dado estaré hablando con él", añadió sobre Maduro.

Carteles mexicanos.-

Trump declaró que no está "contento" con México por el combate al narcotráfico, por lo que no descarta un ataque contra los carteles en ese país.

"¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien", expresó el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y agregó: "No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo".