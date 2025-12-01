Trump sugiere cierre del espacio aéreo Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas. EFE.

El Gobierno de Venezuela denunció ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la “violación de su soberanía”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera en un mensaje que se debe considerar como cerrado el espacio aéreo venezolano, informó ayer el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

“El Estado venezolano, en el marco de su diplomacia de paz, ha denunciado por escrito ante la Organización de Aviación Civil Internacional, las graves amenazas contra nuestro espacio aéreo que atentan contra la seguridad en este hemisferio”, indicó el ministro en un comunicado en redes sociales y que fue eliminado.

El funcionario indicó que el presidente estadounidense anunció sorpresivamente el “supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, sin tener la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno". “Tal acto constituye un caso de interferencia ilícita, tipificado como un grave delito en el anexo 17 del Convenio de Aviación Civil Internacional, al poner en peligro la seguridad operacional de la aviación mediante difusión de información falsa”.

Este sábado, Trump advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad". “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas- les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, reza el mensaje del mandatario

Reacciones

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió ayer a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convocar a una reunión por el cierre “completamente ilegal" del espacio aéreo venezolano. “El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato. El secretario general de la OACI (el colombiano Juan Carlos Salazar) debe convocar de inmediato la Asamblea”, expresó Petro en X.

Por su parte la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenó la “nueva amenaza colonialista" de Trump. “Este anuncio, profundamente hostil, desproporcionado e incompatible con el Derecho Internacional, constituye un acto de agresión política que reafirma la conducta imperial de Washington contra los pueblos libres de América Latina”, indicó la ALBA

Por otro lado Irán condenó la decisión de Trump, y calificó la acción como una “violación flagrante” del derecho internacional y “una amenaza sin precedentes" para la aviación.