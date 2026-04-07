Ultimátum dio Trump a los iraníes vence este martes

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Redacción Internacional.- EFE

Irán ha presentado a Estados Unidos una propuesta para poner fin a la guerra, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, que extendió hasta el martes su ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz, amenazó a Irán con que puede aniquilarlo “en una sola noche".

Mientras los ataques no cesan, Israel mantiene su silencio sobre su voluntad de negociar y hace alarde de su poderío y de su ventaja en la guerra.

El presidente de Estados Unidos aseguró este lunes en rueda de prensa en la Casa Blanca que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que eso podría suceder “mañana por la noche”, en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz. Trump anunció este fin de semana que extendía hasta el martes el ultimátum que ha dado para que se reabra el estrecho de Ormuz (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente), un paso que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.

A la vez, dijo que cree que Irán está negociando “de buena fe" con su país y que “les gustaría poder llegar a un acuerdo” antes de que se cumpla el ultimátum.

Irán presenta su propuesta de paz

Irán ha transmitido a través de Pakistán un documento de 10 puntos que busca el cese definitivo de la guerra, rechazando de plano cualquier tregua temporal y que incluye el fin de las hostilidades, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones. Teherán advierte que no negociará bajo “amenazas de crímenes de guerra".

Además, Irán negocia con Omán un protocolo y un procedimiento para “el tránsito seguro” de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán por la guerra.