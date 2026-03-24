KW Dominicana
Valora inversión de dominicanos en el exterior durante 3ra Feria Inmobiliaria Banreservas en EE. UU.
Este reporte pudo comprobar que esta empresa (KW Dominicana) fue de las más visitadas durante la actividad en la Gran Manzana, por la diversidad de inmuebles que ofrece y sus costos.
Nueva York. El gerente general de la prestigiosa “Inmobiliaria KW Dominicana”, subsidiaria de “KW Inmobiliaria de los Estados Unidos”, con oficinas en múltiples estados del territorio estadounidense y en 56 países, valora la inversión que hicieron cientos de dominicanos para adquirir propiedades durante la 3ra Feria Inmobiliaria del Banreservas, celebrada la semana pasada en NYC y Lawrence, Massachusetts.
Víctor Villanueva sostuvo que llevan dos años consecutivos participando en el evento, recibiendo a decenas de quisqueyanos que buscan adquirir sus propiedades en la República Dominicana.
Afirmó que “KW Dominicana”, por su experiencia, ofrece seguridad y confianza a los compradores en los diferentes proyectos que maneja a nivel nacional, abarcando toda la gama de inmuebles; económicos, comerciales y directos.
“Esa muestra de nuestros connacionales, de tener presente 24/7 su país, visitándolo, comprando propiedades, enviando remesas y cargamento de comida, entre otras cosas, es algo para tener más en cuenta y reconocerlos, sin importar en el gobierno que sea, ya que son un factor determinante para el desarrollo del país caribeño”.
Villanueva señaló que aquellos dominicanos que, por una u otra razón, no pudieron acudir al evento, pueden visitar sus oficinas en la calle Eugenio Deschamps No. 59, en el sector La Castellana, DN, y pueden contactar a sus ejecutivos al (809) 999-2586.
Este reporte pudo comprobar que esta empresa (KW Dominicana) fue de las más visitadas durante la actividad en la Gran Manzana, por la diversidad de inmuebles que ofrece y sus costos.
"Durante el evento, el presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera, expresó que se vendieron 824 viviendas, con un financiamiento superior a RD$ 5,118 millones. De ellas, 529 son unidades terminadas, mientras que 295 corresponden a proyectos en construcción."