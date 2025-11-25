Valoran en Nueva York aspiración presidencial Javier García en el PLD

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El miembro del Comité Central (CC) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad, Miguel Suriel, valora y destaca la importancia de las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García dentro de las filas de la organización.

Suriel, sostiene que Javier García representa el «renacer de la esperanza» para que la entidad política pueda retomar el poder en el 2028.

Puso de ejemplo, que ha sido el único de todos los aspirantes presidenciales que ha recorrido varias veces el país, provincia por provincia, municipio por municipio; además, todos los distritos municipales en el país, manteniendo contacto directo con la dirigencia y militancia, explicándole su programa de gobierno punto por punto.

«A la vez, Javier García, sostiene encuentros con empresarios, profesionales, agricultores, comunitarios, jóvenes, amas de casas, sin conocérsele afiliación política, quienes aceptan como «bueno y válido» sus planteamientos», indicó.

«Con los recorridos a nivel nacional, en muchos de los cuales he participado, precisa Suriel, el PLD se afianza y fortalece cada día, generando confianza en la sociedad dominicana, que hoy se siente abatida y sin esperanza debido al mal manejo del Estado por parte del Partido Revolucionario Dominicano (PRM)».

El alto dirigente político peledeísta en NYC, afirma que Javier García cuenta con más del 85% de apoyo a lo interno del partido a nivel nacional, y con un 95% en las seccionales del exterior.

«Este respaldo no es casualidad, es el único, entre los aspirantes presidenciales del partido, que puede sostener una candidatura sólida y llevar al PLD de manera ascendente, garantizando a nuestra entidad la posibilidad real de retornar al poder en el 2028», dijo Suriel.

Javier García se muestra fuerte y determinado en la conquista del poder, transmitiendo al pueblo dominicano confianza y, al mismo tiempo, la certeza de que, una vez en el gobierno encaminará de nuevo a la RD por las sendas del progreso y el desarrollo, porque transmite una visión clara, sentencia Suriel.