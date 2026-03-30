Vargas en NY: El acceso a la salud se está perdiendo por la complejidad del sistema

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El especialista en seguros de salud de esta ciudad (Medicaid y Medicare), Jaime Vargas, afirmó que el acceso a la salud en Nueva York no se está perdiendo solo por decisiones políticas, sino también por la complejidad del sistema.

“Cartas que no se entienden; plazos que se vencen sin advertencia clara; formularios que requieren un nivel de conocimiento técnico que muchas familias no poseen; su salud en riesgo, advertencia que no podemos ignorar”.

Existe una posible pérdida de cobertura para cerca de 500,000 neoyorquinos, entre ellos miles de dominicanos, bajo el Essential Plan, como consecuencia de cambios federales impulsados durante la administración del presidente Donald Trump.

La situación no puede analizarse de forma aislada, pues forma parte de una transformación más amplia que está afectando silenciosamente a programas esenciales como Medicaid, sostiene Vargas.

En los últimos meses, hemos visto un aumento significativo en los procesos de rede terminación de Medicaid. En teoría, estos procesos buscan garantizar que los beneficiarios cumplan con los requisitos.

En la práctica, han generado una ola de cancelaciones, muchas de ellas no por falta de elegibilidad, sino por barreras administrativas, falta de información o simples errores en la documentación.

En comunidades como Washington Heights y El Bronx, donde una gran parte de la población depende de programas subsidiados, el impacto es particularmente severo. No se trata de una crisis abstracta, es una realidad cotidiana.

Un sistema de salud no debe medirse solo por cuántos logra retener, sino por cuántos pierde en el proceso. Y hoy, demasiadas personas están quedando fuera, no por falta de necesidad, sino por falta de acceso efectivo.

El reconocido brokerage afirma que su labor es ayudar a personas mayores, hombres, mujeres y jóvenes, ofreciendo consultas gratis 24/7 en su oficina desde hace más de 40 años. Está ubicada en el 1286 de la avenida Saint Nicholas, entre las calles 174 y 175, en el Alto Manhattan, con teléfono 212-923-4040 y correo electrónico: jvargasbroker@aol.com

Hoy, más que nunca, se requiere acción en múltiples niveles: información clara para los beneficiarios, procesos más simples y accesibles, mayor presencia comunitaria para orientar y, sobre todo, una voluntad firme de no dejar a nadie atrás, precisó Vargas.