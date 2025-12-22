Más vendedores ambulantes en NYC tendrán permisos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La organización Street Vendor Project (SVP) informó que el Concejo de la ciudad votó a favor para aumentar el número de licencias y permisos de vendedores ambulantes que ofrecen comida y mercancías en andenes y calles.

El SVP es una organización sin fines de lucro en NYC, parte del Urban Justice Center, que defiende los derechos de los vendedores ambulantes, promoviendo su trabajo como pequeños negocios viables y legales, ofreciendo representación legal, capacitación empresarial, apoyo organizativo y abogando por cambios legislativos para mejorar sus oportunidades.

La lista de espera sobrepasa las 10.000 solicitudes y desde el 2016 la ciudad no acepta nuevas solicitudes. Hay alrededor de 23.000 vendedores ambulantes, entre ellos cientos de dominicanos, principalmente en el Alto Manhattan.

Sólo 6.880 tienen permiso y 853 poseen licencia para ventas generales.

Para el 2031 habrá casi 17.000 permisos disponibles para vendedores de comida y casi 1.300 serán destinados a veteranos y deshabilitados.

De acuerdo a Immigration Reseach Initiative, el 75% de los vendedores no tiene permiso y 37% no tiene licencia.

El proyecto de ley Intro 1251-A resuelve la demora en el otorgamiento de licencias y exige a la ciudad ofrecer 2.200 solicitudes de licencias cada año, empezando en el 2026 y hasta el 2031, además de 10.500 solicitudes para vender mercancía general en el 2027.