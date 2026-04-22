Virus altamente contagioso se propaga por NYC y el resto de EE. UU.

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Un virus estomacal altamente contagioso, que afecta principalmente a bebés y niños pequeños, se propaga rápidamente en esta ciudad y en el resto de Estados Unidos, advierten las autoridades sanitarias.

Los síntomas incluyen vómitos frecuentes, diarrea acuosa y fiebre. Estos pueden durar varios días o una semana, y pueden provocar una deshidratación peligrosa que, en ocasiones, requiere hospitalización.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las tasas de rotavirus han aumentado de forma constante desde enero.

La actividad del rotavirus en la Región 2, que incluye Nueva York y Nueva Jersey, ha disminuido en las últimas semanas tras alcanzar su punto máximo a principios de año, según un análisis de Patch a partir de datos federales.

Los datos de Wastewater Scan, un proyecto conjunto entre la Universidad de Stanford y la Universidad de Emory, muestran que las tasas de rotavirus aumentan más en el Medio Oeste y el Oeste del país.

Cada año, en USA, el rotavirus ocasiona más de 400,000 visitas a consultorios médicos, más de 200,000 a salas de emergencias, unas 70,000 hospitalizaciones y entre 20 y 60 muertes.

No existen medicamentos específicos para tratar la infección por rotavirus.

Para aliviar los síntomas y prevenir la deshidratación, es fundamental consumir muchos líquidos, como las soluciones de rehidratación oral, que se pueden adquirir sin receta en las farmacias.

Desde la introducción de la vacuna en 2006, la incidencia de la enfermedad por rotavirus ha disminuido notablemente.