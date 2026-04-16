EU enviará miles soldados; bloquean 10 barcos Ormuz

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Washington.- EFE

El Pentágono enviará miles de soldados adicionales a Oriente Medio en los próximos días mientras el Gobierno de Estados Unidos intenta presionar a Irán para que llegue a un acuerdo y el presidente Donald Trump asegura que la guerra “está a punto de terminarse".

Se espera que 4,200 efectivos, pertenecientes al Grupo Anfibio Boxer y su fuerza operativa de la Infantería de Marina embarcada, la 11 Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, lleguen a finales de este mes a la zona, según el diario The Washington Post.

Las tropas se unirán a los aproximadamente 50,000 efectivos que, según el Pentágono, participan en operaciones contra Irán.

Este movimiento se produce en un momento delicado, en medio de un frágil alto el fuego y con las negociaciones entre las delegaciones estadounidenses e iraníes en pausa tras el fracaso de las conversaciones en Islamabad el pasado fin de semana.

Impiden paso 10 buques.-

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó ayer que ha impedido el paso de 10 buques con origen o destino en Irán tras 48 horas del bloqueo ordenado por Trump en el estrecho de Ormuz.

El organismo militar, con sede en Florida, aseveró en X que las Fuerzas Armadas estadounidenses en la zona, incluyendo 5,000 marinos del Grupo de Ataque del Portaaviones Abraham Lincoln, han provocado que 10 buques den la vuelta en el estrecho.

¿Y el diálogo?

Por otro lado, la celebración de una segunda ronda de contactos directos entre Irán y EEUU ha quedado descartada para este jueves y el viernes, según confirmó a EFE una fuente con conocimiento directo de la materia, lo que traslada cualquier posible encuentro al inicio de la próxima semana.

Pese a la mediación paquistaní, las partes no han logrado fijar todavía una fecha para retomar el diálogo iniciado el pasado fin de semana.