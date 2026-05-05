EU mantiene 40 bases y 85 mil soldados Europa

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid. EFE.

Estados Unidos tiene desplegados alrededor de 85,000 militares en Europa, con Alemania como principal enclave, seguida de Italia, Reino Unido y España, y la red de instalaciones abarca 31 bases permanentes y 19 emplazamientos adicionales que cubren funciones que van del apoyo logístico a la custodia de armamento nuclear.

Según datos del Centro de Datos de Personal de Defensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos (Defense Manpower Data Center, en inglés), aproximadamente 68,000 militares activos estaban destinados de forma permanente en bases estadounidenses en Europa a diciembre de 2025.

Esta cifra no incluye las fuerzas rotacionales enviadas en misiones de despliegue o refuerzo y ejercicios.

Las tropas

A comienzos de 2025, el Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) cifraba en cerca de 84,000 el total de efectivos en el continente, una cifra que ha oscilado entre 75,000 y 105,000 desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Por países, Alemania concentra la mayor presencia, con unos 36,400 militares activos, de los cuales cerca de 23,000 pertenecen al Ejército de Tierra y más de 12,000 a la Fuerza Aérea.

Italia alberga unos 12,600 soldados, con bases en Vicenza, Aviano, Nápoles y Sicilia, y el Reino Unido acoge en torno a 10,156 efectivos activos, principalmente de la Fuerza Aérea.

España, con instalaciones navales y aéreas en Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), cerca del Estrecho de Gibraltar, contaba a diciembre de 2025 con 3,814 militares destinados de forma permanente.

En Turquía, hay desplegados más de 1,600 militares permanentes y Polonia acoge 369 efectivos permanentes, aunque las fuerzas rotacionales financiadas por la Iniciativa de Disuasión Europea elevan esa cifra hasta cerca de 10,000 hombres.

Otros países del continente europeo con menores contingentes aumentan el despliegue estadounidense a los citados 68,000 efectivos. Como curiosidad, el interés de Washington en el valor geoestratégico de Groenlandia ha aumentado en últimos años y en estos momentos hay allí destinados unos 200 militares en su única base, la Pituffik Space Base.

Las rotaciones de larga duración, o unidades que se despliegan por periodos de entre 9 meses a un año y con destacamento habitual en países como Polonia o los Bálticos, suman aproximadamente entre 15,000 y 20,000 efectivos al contingente fijo, elevando el total a los alrededor de 85,000 soldados con presencia en Europa.

Las bases

Más de 40 bases militares estadounidenses se extienden por el continente, desde Groenlandia hasta la frontera de Turquía con Rusia, con la mayor concentración en Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido.

La red de instalaciones militares estadounidenses en Europa incluye 31 bases permanentes y 19 emplazamientos adicionales a los que el Departamento de Defensa tiene acceso, que abarcan bases aéreas, estaciones navales, guarniciones del Ejército de Tierra, sistemas de defensa antimisiles y centros de vigilancia.

Las instalaciones cumplen funciones que van de la logística y el entrenamiento conjunto con aliados a la custodia de armamento nuclear. Ramstein, en Alemania, es la principal base aérea de EE.UU. en Europa y la sede del Mando de Fuerzas Aéreas de EEUU en Europa y África.