Rusia intensifica ataques aéreos en Kiev: Seis muertos y 35 heridos en un nuevo asalto

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Rusia lanzó un intenso ataque con misiles y drones contra Kiev la madrugada del viernes, dejando seis muertos, grandes agujeros en edificios de apartamentos e incendios. El estruendo de las explosiones resonó en toda la ciudad e iluminó el cielo nocturno. Una mujer embarazada figura entre los al menos 35 heridos, según informaron las autoridades ucranianas.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que Rusia utilizó al menos 430 drones y 18 misiles en el ataque nocturno.

Desde su invasión total a Ucrania hace casi cuatro años, Rusia ha librado una devastadora campaña aérea contra el país . Los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos este año para detener los combates no han dado resultado hasta el momento.

El ataque aéreo del viernes, que también tuvo como objetivo Odesa en el sur y Járkov en el noreste, se dirigió principalmente a Kiev, donde drones y misiles impactaron contra bloques de apartamentos de gran altura, según Zelenskyy.

Fue “un ataque especialmente calculado para causar el mayor daño posible a personas y civiles”, dijo en una publicación en Telegram.

Moscú niega haber atacado zonas civiles; el Ministerio de Defensa ruso afirmó el viernes haber llevado a cabo un ataque nocturno contra las instalaciones militares, industriales y energéticas de Ucrania. Las autoridades ucranianas desestiman estas afirmaciones y muestran repetidos daños a viviendas y edificios públicos.

El ataque fue el mayor contra Kiev en casi tres semanas. Los últimos ataques aéreos rusos se han centrado en la infraestructura eléctrica del país, de cara a los crudos meses de invierno.

Ucrania utilizó sus sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense para repeler el ataque y derribó 14 misiles, según informó Zelenskyy. El líder ucraniano ha solicitado a sus aliados internacionales el envío de más sistemas de este tipo.

Los máximos responsables de defensa europeos, reunidos el viernes en Berlín, prometieron mantener su apoyo a Ucrania. El ministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal, participó en la reunión de forma remota.

La embajada de Azerbaiyán en Kiev resultó dañada por los restos de un misil Iskander, un hecho que el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, calificó de “inaceptable”. Azerbaiyán es un corredor de transporte clave para el comercio de Rusia con Irán y otros socios en Oriente Medio.

En la región de Odesa, drones rusos atacaron una calle concurrida en día de mercado en Chornomorsk, matando a dos personas e hiriendo a otras 11, entre ellas una niña de 19 meses, según informó el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper.

'Sentía el pelo en llamas'

Los residentes de Kyiv relataron escapes angustiosos y situaciones de peligro en plena noche.

Mariia Kalchenko dijo que fue un milagro que sobreviviera después de que su edificio fuera alcanzado.

“No oí nada, simplemente me di cuenta de que mi pelo estaba en llamas”, dijo a The Associated Press el voluntario de 46 años que trabaja con perros de rescate.

Encendió su linterna y vio que su perro se había alejado asustado. “Me di la vuelta y vi que no había pared, y que estaba el apartamento de un vecino; el vecino gritaba, no había puerta, y las llamas salían de la puerta principal hacia el interior del apartamento”, dijo.

Oleh Hudyma, de 59 años, dijo que se enteró del ataque y que tenía la intención de ir a un refugio antibombas, pero ella no fue lo suficientemente rápida.

“Me levanté, me vestí, salí y hubo una explosión. No podía oír el motor del dron, solo una explosión, llamas, todo voló por los aires”, dijo. “Estaba en la cocina y simplemente me desplomé al suelo”.

Iryna Synyavska, de 62 años, dijo que tres personas murieron en dos apartamentos contiguos al suyo.

“Mi vecino y su padre murieron al derrumbarse el techo. En el apartamento de al lado vivía una anciana de más de 80 años”, dijo Synyavska. “Su hija la estaba visitando. Su cuerpo fue recuperado hace poco, justo antes del derrumbe de las paredes”.

Ocho de los diez distritos de la capital reportaron daños. En la región metropolitana de Kiev, los ataques rusos dañaron infraestructura crítica, según declaró el jefe de la administración militar regional, Mykola Kalashnyk.

Rusia acusa a Ucrania de atacar instalaciones civiles

Ucrania ha respondido lanzando sus propios drones y misiles de desarrollo nacional contra objetivos en territorio ruso, especialmente refinerías y depósitos de petróleo que proporcionan ingresos a Moscú y plantas de fabricación que abastecen a las fuerzas armadas.

El Ministerio de Defensa ruso informó el viernes que sus fuerzas de defensa aérea derribaron 216 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas, incluida Crimea, territorio anexionado por Rusia. No mencionó misiles.

Sin embargo, Zelenskyy afirmó que Ucrania utilizó una modificación de los misiles Neptuno de fabricación nacional para atacar objetivos en territorio ruso. El Ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de atacar instalaciones civiles y afirmó que el ataque nocturno contra Kiev fue en respuesta a ello.

Según el Ministerio de Defensa, se interceptaron más de 60 drones ucranianos en la región meridional de Krasnodar, fronteriza con Crimea. Un total de 45 drones fueron destruidos en la región de Saratov, en el interior de Rusia, mientras que otros 19 fueron derribados en Crimea.

Ataque al puerto ruso de Novorossiysk

En Novorossiysk, ciudad portuaria de la región de Krasnodar, un ataque dañó un depósito de petróleo en el complejo de transbordo de Sheskharis, así como “estructuras costeras” no identificadas, según informaron las autoridades locales.

Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó el ataque de Novorossiysk a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

Novorossiysk es el segundo puerto más grande de Rusia en exportaciones de petróleo, según la fuente, que añadió que el ataque dañó las plataformas de carga de petróleo en los muelles, la infraestructura de los oleoductos y las unidades, lo que provocó un gran incendio.

Ucrania también atacó las posiciones de un sistema de defensa aérea S-300/S-400 en Novorossiysk, según la fuente.

Los restos de un dron que cayeron también dañaron una embarcación civil en el puerto, y tres miembros de la tripulación fueron hospitalizados con heridas, según informaron las autoridades rusas. Varios edificios residenciales también resultaron dañados, y un hombre de uno de ellos fue hospitalizado con heridas, añadieron las autoridades.

En la región de Saratov, el gobernador Roman Busargin declaró que el ataque dañó infraestructura civil, sin especificar cuál. Informes de prensa no confirmados indicaron que una refinería de petróleo fue alcanzada.