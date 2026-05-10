El baile espontáneo del ministro de Salud de Hungría conquista la toma de posesión

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Un momento inesperado y lleno de energía marcó la ceremonia de toma de posesión del nuevo primer ministro de Hungría, Peter Magyar. El protagonista fue el ministro de Salud, Zsolt Hegedüs, quien sorprendió a todos los presentes con un baile enérgico y divertido que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

El gesto espontáneo del funcionario no pasó desapercibido: entre risas y aplausos, su baile fue grabado por varios asistentes y en cuestión de horas se volvió viral en redes sociales, multiplicando las reacciones tanto dentro como fuera del país.

La escena, que rompió con la solemnidad habitual de este tipo de actos oficiales, fue interpretada por muchos como una muestra de cercanía y frescura en medio de un evento político de gran relevancia.

El video del baile de Hegedüs continúa circulando en plataformas digitales, acumulando miles de reproducciones y comentarios que destacan el carisma del ministro y el ambiente festivo que generó en la ceremonia.