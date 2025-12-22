Ciberataque a correos franceses La Poste afecta envíos de Navidad y banca online

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Los problemas afectan a su popular línea de paquetería, Colissimo, e igualmente a los servicios bancarios de Banque Postale. Los equipos de La Poste no han confirmado hasta el momento cuándo se restablecerá el servicio. En los dos últimos meses del año, La Poste clasifica y distribuye 180 millones de paquetes, pico que coincide con la antesala de las fechas navideñas.

Fuentes del servicio nacional de correos indicaron que el incidente es producto de un ataque por denegación de servicio distribuido (DDoS), es decir, el que persigue el colapso de los servidores por saturación, multiplicando las solicitudes que les llegan.

“No hay absolutamente ningún impacto en los datos de nuestros clientes”, ha querido aclarar el grupo. En cuanto a las entregas, la distribución de paquetes y el correo a domicilio se ve “afectada, pero garantizada”, al igual que su recogida en las oficinas de correos.

RFI ha podido comprobar en una de las oficinas de La Poste como sus máquinas expendedoras de sellos no estaban habilitadas. Los clientes de la oficina tenían que franquear sus envíos comprando sellos y en algunos casos se han producido escenas propias del siglo pasado con funcionarios prestando esponjillas para poder pegar los sellos en las cartas.

Este nuevo incidente se produce menos de 48 horas después de un problema técnico que también impidió a los clientes de la Banque Postale acceder a sus cuentas a través de la aplicación móvil y la web.

