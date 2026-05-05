Dentro del crucero en el centro del brote de hantavirus

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Imágenes obtenidas por The Associated Press de un crucero en el centro de un inusual brote viral muestran áreas desiertas, equipos médicos con trajes herméticos y un paisaje inmóvil alrededor mientras la embarcación y sus casi 150 pasajeros y tripulantes esperaban otro día por instrucciones y ayuda frente a la costa de África occidental.

Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que funcionarios de salud dicen que es un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar excrementos de roedores contaminados.

La Organización Mundial de la Salud informó que los pasajeros se están aislando en sus camarotes y que la embarcación —en el Atlántico frente a Cabo Verde— podría ser trasladada a las Islas Canarias de España. Pero funcionarios españoles declararon el martes que aún estaban monitoreando la situación y no han tomado una decisión.

El MV Hondius, un barco holandés en un crucero polar de varias semanas, zarpó el 1 de abril desde Argentina hacia la Antártida y varias islas aisladas del Atlántico Sur.

“Nuestros días han sido casi normales, solo esperando que las autoridades encuentren una solución”, relató por WhatsApp el pasajero Qasem Elhato, de 31 años y quien envió a AP las imágenes de video. “Pero la moral en el barco es alta y nos mantenemos ocupados leyendo, viendo películas, tomando bebidas calientes y ese tipo de cosas”.

Helene Goessaert, otra pasajera, dijo a la emisora belga VRT que todos a bordo están “en el mismo barco, literalmente” .

“No te embarcas en un viaje con la idea de que uno de tus compañeros pasajeros no saldrá vivo”, indicó.

“Recibimos información a intervalos regulares. Es precisa. Por lo demás, es un juego de espera”, añadió. “Hoy recibimos fruta fresca y verduras frescas. Eso fue muy importante para nosotros”.

Falta definir planes de evacuación

Las autoridades de Cabo Verde han dicho que enviaron equipos de médicos, cirujanos, enfermeras y especialistas de laboratorio al Hondius. Fueron vistos en los videos de Elhato —con monos blancos, botas y mascarillas— desembarcando hacia una embarcación más pequeña.

Funcionarios en Praia, la capital de Cabo Verde, una ciudad de menos de 200.000 habitantes, señalaron que han reforzado los protocolos de seguridad, en particular cerca del puerto, como medida de precaución ante la enfermedad transmitida por roedores — que por lo general no se transmite de persona a persona, aunque las autoridades sanitarias dicen que eso es posible.

Elhato señaló que los pasajeros estaban usando mascarillas y manteniendo distancia social —prácticas comunes durante la pandemia de COVID-19. Oceanwide Expeditions, el operador del barco con sede en Holanda, manifestó que había implementado su plan de respuesta en el nivel más alto, con medidas de aislamiento, protocolos de higiene y vigilancia médica.

La OMS indicó a última hora del lunes que los pasajeros enfermos pronto serían evacuados a Holanda para recibir atención médica. Pero el martes seguía sin estar claro cuándo ocurrirían las evacuaciones.

La doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación ante epidemias y pandemias de la OMS, dijo a periodistas en Ginebra el martes que el barco “continúe hacia las Islas Canarias”.

“Estamos trabajando con las autoridades españolas, que recibirán al barco”, afirmó Kerkhove, subrayando que primero se trasladaría a los pasajeros enfermos.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad de España señaló en un comunicado que estaba realizando un seguimiento estrecho y que se decidirá el puerto de escala más adecuado. Añadió que hasta entonces no adoptará ninguna decisión y que le ha informado a la Organización Mundial de la Salud.

La OMS reporta siete casos en total

La OMS informó el martes que está analizando siete casos en total: tres personas que han muerto, un pasajero en estado crítico que previamente fue bajado del barco, y tres a bordo que reportaron síntomas leves.

Dos de los casos —una mujer que murió y el hombre evacuado— dieron positivo a hantavirus.

Un hombre holandés fue la primera muerte, el 11 de abril. Su cuerpo fue retirado de la embarcación casi dos semanas después en el territorio británico de Santa Elena, a unos 1.900 kilómetros (1.200 millas) de la costa africana, según el Departamento de Salud de Sudáfrica.

Su esposa viajó en avión desde Santa Elena a Sudáfrica; se desplomó en un aeropuerto de Johannesburgo y murió en un hospital el 26 de abril, según la OMS y el Departamento de Salud de Sudáfrica.

El barco navegó hasta la isla Ascensión, un puesto avanzado aislado del Atlántico a unos 1.300 kilómetros (800 millas) al norte, donde un hombre británico enfermo fue bajado del barco y evacuado, primero a la isla y luego a Sudáfrica en avión. Está en cuidados intensivos en un hospital sudafricano, según la OMS.

En Sudáfrica, las autoridades apuntaron que han iniciado el rastreo de contactos, otra práctica utilizada ampliamente en la pandemia de coronavirus. Pero los funcionarios han subrayado que la probabilidad de una gran amenaza para la salud pública es baja.