Iberia suspende sus vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad aérea de EE.UU.

Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela ante la situación en ese país

La aerolínea española Iberia canceló este sábado sus vuelos comerciales a Venezuela -el primero de ellos estaba previsto para el próximo lunes- e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuándo retoma sus operaciones.

Iberia adoptó esta decisión en consonancia con lo que están haciendo otras aerolíneas, que también están cancelando sus vuelos a Venezuela por la situación en el país, informaron a EFE fuentes de la compañía.

El número de vuelos comerciales de Iberia a Venezuela es de cinco semanales. El viernes y el domingo son los únicos días que no había programados vuelos a ese país, según las fuentes consultadas.

La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región».

Despliegue militar de Washington

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En su comunicación, la FAA advirtió «sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía», que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

«Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores», explica el texto.

«Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo», añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

TAP también cancela sus vuelos comerciales

La aerolínea portuguesa TAP informó de que ha decidido cancelar un vuelo programado para hoy y otro para este próximo martes con destino a Venezuela después de recibir un aviso de las autoridades aeronáuticas estadounidenses de que no están garantizadas las condiciones de seguridad en ese país.

Una fuente oficial de TAP precisó en respuesta a EFE que han tomado esta decisión para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, «en conformidad con las recomendaciones internacionales».