Los lentes de sol de Macron: un símbolo de resistencia ante los ataques de Donald Trump

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Si usted ha seguido la actualidad mundial de los últimos días, no pudo no verlos: los lentos de sol de Emmanuel Macron, fabricados en Francia (en el departamento del Jura), son noticia.

Made in France

El presidente francés, que lleva varios días sufriendo un “problema leve” en el ojo derecho, apareció varias veces, incluido en el Foro Económico Mundial de Davos, con estos lentes de aviador, con cristales azules espejados y montura con doble baño de oro.

Se trata del modelo “Pacific S 01” de la casa Henry Jullien, en Lons-le-Saunier, que tiene un costo de unos 650 euros. Está fabricado íntegramente a mano, según la técnica artesanal del doble laminado de oro, y según la empresa, se pueden necesitar hasta cuatro meses de trabajo.

Las lentes solares azuladas también se fabrican en el Jura, por la empresa Dalloz, en Saint-Claude.

Página saturada

Emmanuel Macron habría comprado estos lentos hace varios años, según FranceInfo. Pero con su exhibición inesperada ante los ojos del mundo, la consecuencia fue que este miércoles 21 de enero, la página web de la marca se saturó por completo.

La empresa, que tiene más de 100 años de antigüedad, fue adquirida en 2023 por el italiano iVision Tech, aunque conservando su planta de fabricación en Francia. El director italiano Stefano Fulchir dijo a la prensa que es un “honor” que el presidente Macron haya elegido estos lentes.

¿Un mensaje más allá de la estética?

Según Laurent Fauré, lingüista y profesor de ciencias del lenguaje en la Universidad Paul-Valéry Montpellier 3, entrevistado por Midi Libre, esto no es un detalle. “La apariencia vestimentaria forma parte del ethos político”, es decir, la imagen que una personalidad política construye y transmite a su público.

Y si Emmanuel Macron ha elegido unos lentes de aviador con efecto espejo, no es por casualidad. Este truco de moda permitiría al presidente francés protegerse de los “repetidos ataques y burlas de Donald Trump”, a la vez que encarna la autoridad y el espíritu de lucha de un presidente impasible, casi marcial, estima el profesor.

De hecho, Donald Trump ironizó el miércoles en Davos sobre el discurso de Macron: “Ayer lo vi con esos bonitos lentes de sol... ¿Qué pasó? Pero lo vi haciéndose el duro”, se burló el presidente estadounidense.