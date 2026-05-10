Macron descarta despliegue francés en el estrecho de Ormuz

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El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este domingo que "jamás se planteó la posibilidad de un despliegue francés o franco-británico" en el estrecho de Ormuz, pero señaló que Francia está preparada, después de que Irán advirtiera a París y Londres que responderá de manera "firme e inmediata" a tal escenario.

"Nunca se ha contemplado realizar un despliegue, pero estamos preparados", aseveró Macron durante una rueda de prensa conjunta en Nairobi con su homólogo keniano, William Ruto, antes del inicio este lunes en esta ciudad de la Cumbre África Adelante, copresidida por Kenia y Francia.

"Esa nunca ha sido la opción de Francia. Hemos establecido una misión 'ad hoc', codirigida con el Reino Unido, que ha reunido a 50 países y organizaciones internacionales para garantizar, en colaboración con Irán y reduciendo las tensiones con todos los países de la región y con Estados Unidos, la reanudación del tráfico marítimo y las rutas de transporte de fertilizantes, alimentos, gas, petróleo y otros productos, tan pronto como las condiciones lo permitan", aclaró el mandatario francés.

"Desde el principio, hemos dicho algo muy sencillo: libertad de navegación, fin de todos los bloqueos -vengan de dónde vengan y sean cuales sean-, rechazo a cualquier peaje, dondequiera que se aplique", zanjó.

Macron hizo estas afirmaciones después de que el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Garibabadi, alertara este domingo en la red social X a Reino Unido y Francia de que "la presencia de buques franceses, británicos o de cualquier otro país para apoyar potencialmente las acciones ilegales y contrarias al derecho internacional de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz se enfrentará a una respuesta firme e inmediata".

Francia y Reino Unido anunciaron recientemente el envío de buques de guerra al mar Rojo y al golfo de Adén para preparar una futura misión de cooperación conjunta destinada a reforzar la libertad de navegación en la región del estrecho de Ormuz, que se ha visto bloqueada por el conflicto entre EE.UU., Israel e Irán.

Garibabadi aseguró que la presencia de fuerzas "extrarregionales" bajo el pretexto de proteger la libertad de navegación constituye una "militarización de una vía marítima vital" y una escalada de la crisis en la región.

"La seguridad marítima no se garantiza mediante exhibiciones de poder militar, especialmente por actores que, mediante apoyo, participación o silencio frente a la agresión y el bloqueo, forman parte del problema", agregó el iraní.

El viceministro señaló que el estrecho de Ormuz no es una zona bajo control de potencias externas y reivindicó "el derecho de la República Islámica a ejercer soberanía sobre esta estratégica vía marítima y determinar su marco jurídico".

Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial y que ha sido bloqueado por Irán desde los primeros días de la guerra, se han intensificado en los últimos días con intercambios de fuego entre Teherán y Washington pese a la tregua.