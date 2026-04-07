Un muerto y tres heridos graves por bandas en España

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Un joven dominicano murió en un tiroteo en Barcelona y tres jóvenes resultaron heridas de gravedad en Madrid durante este pasado marzo, en un rebrote de violencia vinculada a bandas juveniles.

Eduardo, un dominicano de 28 años, falleció el 28 de marzo en un tiroteo en el Parc de les Planes de L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Según testimonios recogidos por medios locales, el joven había terminado su jornada laboral y fue al parque a darle una sorpresa de cumpleaños a su novia.

Sus familiares aseguran que no pertenecía a ninguna banda y que intentó mediar en una disputa ajena cuando se desencadenó el tiroteo.

Heridos

Tres heridos de gravedad en Madrid



En este contexto, la Policía Nacional investiga cuatro agresiones violentas ocurridas en Madrid entre el 19 y el 25 de marzo que dejaron tres heridos de gravedad.

Según informaron fuentes policiales, los episodios se registraron en los distritos de Villaverde, Tetuán, Chamartín y Puente de Vallecas, con un saldo de al menos 13 personas detenidas, varias de ellas menores de edad.

El primer ataque tuvo lugar el 19 de marzo en la calle Escoriaza de Villaverde, donde un menor de 16 años recibió una cuchillada en el abdomen y fue trasladado con pronóstico reservado al Hospital 12 de Octubre.

«Eran amigos, pero dicen que cambiaron de banda», indicó un familiar del joven a medios locales. Su familia confirmó al día siguiente que el menor se había salvado.

Por otra parte, el 20 de marzo un joven dominicano de 23 años fue herido de gravedad por un disparo en el hombro izquierdo en la calle Almansa del distrito de Tetuán.

El agresor huyó en un vehículo ligero y la Brigada de Seguridad Ciudadana inició la búsqueda del presunto autor.

Detenidos

Posible cargo de intento de homicidio en Chamartín



Asimismo, el 22 de marzo un menor de 14 años fue apuñalado en la calle Clara del Rey del distrito de Chamartín por cinco jóvenes de 16 y 17 años.

Según comunicó la Policía Nacional, tres de los detenidos contaban con antecedentes policiales y son de nacionalidades española, dominicana y hondureña.

El Grupo de Menores se hizo cargo de los atestados y los

implicados pasarán a la Fiscalía de Menores, donde podrían enfrentar un cargo de intento de homicidio.

Reyerta con machetes en Puente de Vallecas



Finalmente, el 25 de marzo una reyerta multitudinaria con armas blancas en las inmediaciones de la plaza del Bulevar, en Puente de Vallecas, dejó cuatro personas detenidas.

De acuerdo con fuentes policiales, a los implicados se les incautó un machete de grandes dimensiones y fueron acusados de un presunto delito de riña tumultuaria.