OMS confirma seis casos de hantavirus en el crucero Hondius

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este sábado a seis los casos confirmados de hantavirus tras el brote declarado en el crucero MV Hondius, mientras en el isla española de Tenerife (Atlántico) se ultima el dispositivo para que los pasajeros desembarquen y sean repatriados a sus países.

Seis positivos confirmados

Uno de los casos sospechosos de hantavirus, correspondiente a una persona que se encontraba en el crucero donde se declaró un brote de la enfermedad, dio positivo en la prueba de PCR, elevando a seis los casos confirmados, según el último boletín de la OMS sobre la situación.

Por otra parte, el portavoz de la organización sanitaria internacional, Tarik Jasarevic, confirmó a EFE que ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación que están actualmente en el barco presentaban síntoma alguno hasta la mañana de hoy, sábado.

La OMS añadió en su boletín que se están llevando a cabo investigaciones adicionales sobre la posible exposición del primer caso y el origen del brote, en colaboración con las autoridades de Argentina y Chile.

PCR negativa

Esta tarde se ha conocido que la PCR realizada en España por el Centro Nacional de Microbiología a la ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante, tras coincidir en el avión junto a la mujer neerlandesa que falleció después en Johannesburgo, ha dado resultado negativo para hantavirus, han informado fuentes del Gobierno español.

La segunda mujer que tuvo contacto en el avión con la víctima, una barcelonesa, se someterá en el Hospital Clínic de Barcelona a una cuarentena obligatoria, a la espera de conocer el resultado de la PCR.

Y la mujer sudafricana que viajó en el mismo vuelo que la fallecida y que pasó una semana en Barcelona antes de regresar a su país tampoco tiene síntomas.

Dispositivo para el desembarco

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este sábado que todo el dispositivo de repatriación está preparado y se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la atención médica de las personas que están en el barco, la salud pública y la seguridad de la población.

Asimismo, por motivos de seguridad, las autoridades han acordado la prohibición de cualquier navegación a menos de una milla náutica del buque una vez que entre en la zona marítima de las Islas Canarias, archipiélago al que pertenece Tenerife.

En el puerto les espera además un psiquiatra para garantizar su bienestar emocional, dentro de un dispositivo que ha diseñado el Alto Comisionado de Salud Mental que incluye también un servicio de atención telefónica 24 horas.

De la UE, ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. En apoyo de aquellos sin disponibilidad de medios aéreos, el Mecanismo Europeo de Protección Civil ha facilitado dos aeronaves y a lo largo de la tarde se programarán los demás vuelos necesarios para el traslado.

Respecto a los extracomunitarios, están dispuestos los vuelos de repatriación hacia Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá.

Para los que no tengan medios, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias prepara un plan de contingencia con el Gobierno de los Países Bajos, de donde es la bandera del Hondius, así como con el armador del navío y la empresa aseguradora.

Está previsto que el barco fondee la madrugada de este domingo frente al puerto tinerfeño de Granadilla, un puerto secundario con muy poca actividad y situado a 10 minutos por carretera del aeropuerto de Tenerife Sur, desde donde saldrían los aviones.

El barco quedará fondeado sin atracar "el tiempo imprescindible y necesario", ha dicho Marlaska, momento en el que se procederá a la evacuación de 121 de las 151 personas que van a bordo, los 147 pasajeros a los que se sumaron tres expertos en epidemias del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y uno de la OMS África.

Dentro quedarán 30 tripulantes, además del cuerpo y equipaje de una persona fallecida, que seguirán rumbo a Países Bajos, donde se encargarán de su desinfección y gestión del material.

A todos se les hará una "evaluación exhaustiva" para comprobar que siguen asintomáticos; a partir de ahí, irán saliendo de forma "escalonada y ordenada", en zodiacs del Ejército en grupos de 5 personas y por países. En tierra, tres autobuses les esperan para recorrer los 11 kilómetros que separan el puerto del aeropuerto.

Consigo podrán llevar únicamente un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa, con lo imprescindible: documentación, móvil, cargador y otros artículos básicos.

El director general de la OMS en España

En sus primeras palabras sobre el asunto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió que ofrecer un puerto seguro al crucero es un deber "moral y legal" de España con sus ciudadanos, Europa y el derecho internacional.

España estará "siempre" del lado de quienes necesitan ayuda porque hay decisiones que definen quiénes son como sociedad sus ciudadanos, ha agregado el presidente.

Este sábado, Sánchez se ha entrevistado con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, para abordar la operación de desembarco del crucero MV Hondius.

Después, Tedros Adhanom ha viajado a Tenerife junto con los ministros españoles de Sanidad, Mónica García, y de Interior, Grande-Marlaska, para coordinar el operativo desplegado ante la llegada del crucero, que tiene previsto llegar a las costas de Tenerife entre las 5:00 horas y las 6:00 horas, hora canaria.

Tedros Adhanom se ha dirigido al pueblo de Tenerife para garantizar que el riesgo es bajo para la población, tanto por la naturaleza del propio virus como por el operativo preparado por el Gobierno de España.

"Entendemos la preocupación porque todos tenemos la experiencia de la covid y ese trauma sigue presente en nuestras mentes, pero la situación ahora es mucho mejor", ha garantizado.

En una rueda de prensa junto con los ministros españoles de Sanidad, Interior y Política Territorial, ha explicado que cambió sus planes y decidió trasladarse a Tenerife para transmitir ese mensaje desde cerca, "porque esto es muy importante para el mundo y también para la gente de Tenerife".

Ha recordado que el Reglamento Sanitario Internacional obliga a los países a cooperar, pero ha agradecido además que ha encontrado en España "una fuerte convicción de solidaridad, porque solo apoyándonos unos a otros podemos responder de manera más efectiva".

"Lo que España está demostrando también lo que demuestra el pueblo de Tenerife: solidaridad y amabilidad, sé que Tenerife está preparada y sé que España está preparada", ha enfatizado Adhanom.

La ministra de Sanidad Mónica García, ha asegurado que está todo preparado para la llegada al puerto de Granadilla del crucero, cuyo pasaje permanece sin síntomas de la enfermedad.

Los cuatro han inspeccionado la infraestructura portuaria en la que esta madrugada llegará el crucero Hondius.

Los españoles serán los primeros en desembarcar

Los 14 pasajeros españoles del buque MV Hondius, que cuenta actualmente con 147 personas abordo, serán los primeros en desembarcar frente a las costas de Tenerife, junto al epidemiólogo de la OMS de África que también pasará su cuarentena decretada en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, como los españoles.

En este sentido, un Juzgado de Madrid ratificó este sábado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se notifican las medidas de cuarentena a las que deben someterse en dicho hospital, que, en principio, todos los españoles se han mostrado dispuestos a cumplir.