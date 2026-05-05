La OMS pide a España que acoja en Canarias al crucero del hantavirus

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado al Gobierno de España que acoja en Canarias al crucero con un brote de hantavirus, ha informado esta noche el Ministerio de Sanidad.

La petición de la OMS, en coordinación con la Unión Europea, se basa en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", según las fuentes.

La embarcación MV Hondius se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus, según Sanidad.