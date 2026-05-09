Péter Magyar jura como primer ministro de Hungría en el Día de Europa

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Péter Magyar juró este sábado como nuevo primer ministro de Hungría, en una ceremonia cargada de simbolismo al coincidir con el Día de Europa.

El dirigente del partido Tisza asumió el cargo tras las elecciones del 12 de abril, poniendo fin a los 16 años de gobierno de Viktor Orbán. En su primer discurso ante el Parlamento, Magyar pidió escuchar “la petición de cambio realizada por los húngaros”, subrayando que el pueblo exige no solo un cambio de gobierno, sino de sistema.

La juramentación se produce en un contexto económico complejo: Hungría apenas salió del estancamiento en el primer trimestre, con un déficit fiscal que podría acercarse al 7% del PIB en 2026. Además, el país mantiene suspendidos miles de millones de euros en fondos europeos, vitales para la recuperación.

El nuevo primer ministro prometió revertir reformas impulsadas por Orbán que, según críticos, debilitaron la democracia, y buscar una reconexión con la Unión Europea. La coincidencia con el Día de Europa refuerza ese mensaje de acercamiento a los valores comunitarios.