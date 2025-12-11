Portugal en crisis: la histórica huelga que defiende los derechos laborales

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

En la estación de Santa Apolonia, en Lisboa, los viajeros buscan soluciones, mientras los trenes se vuelven cada vez más escasos.

Cerca del metro, Filipa, que aún es estudiante, se suma a la huelga. Piensa en su futuro. “El paquete de medidas del Gobierno solo beneficia a los patrones, a los propietarios de empresas. No veo ninguna mejora en los derechos de los trabajadores. Y, lamentablemente, creo que la gente piensa que la solución vendrá de la extrema derecha”, lamenta Filipa ante el micrófono de nuestra corresponsal, Marie-line Darcy.

En la estación, donde los transeúntes son escasos, hay algunas locomotoras. “Yo voy a trabajar como de costumbre. Tengo gastos, no puedo parar. Hay trenes que circulan. Hay que limpiarlos. La huelga se hace trabajando”, nos explica Carlos, agente de mantenimiento.

En una tienda cercana a la estación, Paula, trabajadora autónoma, se solidariza con los huelguistas. “Creo que estamos perdiendo nuestros derechos y los de los más jóvenes. Debemos apoyarlos. Yo voy a manifestarme. Debemos luchar por una sociedad justa, por los derechos humanos que no se respetan en Portugal”.

Una importante reforma del Código Laboral

Para el Gobierno de Portugal, el objetivo de este proyecto de reforma es “estimular el crecimiento económico para crear más empleo y pagar mejores salarios”, declaró el primer ministro Luis Montenegro, al defender este anteproyecto de reforma que incluye más de un centenar de medidas. El Ejecutivo desea ampliar la duración de los contratos temporales, permitir a las empresas apelar a subcontratistas tras un plan de despidos o aumentar los servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga.

La coalición de derecha en el poder ha sido acusada por la oposición de izquierda de no haber incluido esta reforma en el programa electoral presentado en las elecciones legislativas anticipadas del pasado mes de mayo.

Numerosos sindicatos han convocado una huelga. Para la principal confederación sindical, la CGTP, estas disposiciones representan “uno de los mayores ataques al mundo laboral”, según declaró a la AFP su secretario general, Tiago Oliveira, quien denunció la voluntad de “normalizar la precariedad”, “desregular los horarios de trabajo” y “facilitar los despidos”. El 8 de noviembre, miles de personas se manifestaron en Lisboa contra este proyecto de reforma.

En Portugal, de una población activa de unos 5 millones de personas, alrededor de 1,3 millones ya se encuentran en situación precaria, subrayó el responsable de la confederación sindical, que organizará una veintena de manifestaciones en todo el país.

Según una encuesta publicada por la prensa local, el 61 % de los encuestados se mostraron a favor de la huelga. Esta huelga general unitaria, la primera en 12 años, finalizará a medianoche del jueves.