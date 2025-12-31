Rusia anuncia uso misiles con capacidad nuclear

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El sistema de misiles Oreshnik, con capacidad para portar armas nucleares, ha entrado en servicio activo en Bielorrusia, informó ayer el Ministerio de Defensa de Rusia, mientras los esfuerzos de Estados Unidos para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra de casi 4 años en Ucrania entran en fase crucial.

El ministerio publicó un video que muestra vehículos de combate que forman parte del sistema móvil de misiles balísticos de alcance intermedio cruzando un bosque dentro de un entrenamiento de combate.

El anuncio ruso siguió a una declaración del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que a principios de mes indicó que el Oreshnik había llegado al país. Lukashenko afirmó que en el país habrá hasta 10 de estos sistemas estacionados.