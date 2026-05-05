Rusia declara tregua 2 días por festividad

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Rusia. AP.

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado con motivo del 81er aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero amenazó con responder con ataques contra Kiev si intenta interrumpir las festividades del Día de la Victoria.

En respuesta, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que su país respetaría una tregua a partir de las 12 a.m. del miércoles y que respondería de la misma manera a las acciones de Rusia desde ese momento. No fijó una fecha de finalización de la tregua. Los anuncios se producen mientras Rusia se prepara para su festividad con desfile militar.