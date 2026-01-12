Suecia registra incautación récord de cocaína valorada en 3.000 millones de coronas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

- Las autoridades suecas se incautaron este lunes de un alijo de cocaína procedente de América Latina valorado en 3.000 millones de coronas suecas (unos 280.200 euros), el mayor hasta la fecha en la historia del país, informó la Fiscalía del país nórdico.

Alijo récord de cocaína incautado en Suecia«Estimamos que es de unas tres toneladas», declaró a la cadena ‘SVT’ el fiscal Mans Biörklund, con lo que el cargamento casi duplica el anterior récord de 1,4 toneladas, confiscado en noviembre de 2024.

El alijo fue hallado en un contenedor en el puerto de Helsingborg (sur de Suecia), después de que los empleados de un comerciante mayorista de frutas dieran la voz de alarma al descubrir en él mercancía que no les pertenecía.

Las organizaciones criminales han utilizado con frecuencia el transporte marítimo en contenedores, ocultando la droga entre mercancías legales como frutas y verduras, para introducir grandes cargamentos en territorio europeo.

Las autoridades suecas han alertado de un aumento sostenido en la cantidad y el tamaño de los alijos incautados, lo que evidencia un cambio en la escala de las operaciones del narcotráfico.

En noviembre de 2024, el país registró su mayor decomiso hasta entonces, con la incautación de 1,4 toneladas de cocaína, un hecho que ya había encendido las alarmas sobre la expansión de estas redes criminales.