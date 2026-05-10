“No tomaron el problema en serio”: Ruhi Çenet sobre el brote de hantavirus

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El crucero MV Hondius, con bandera de Países Bajos, se convirtió en foco de atención internacional tras la confirmación de varios casos de hantavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó contagios y fallecimientos entre los pasajeros, lo que obligó a activar un complejo dispositivo de desembarco y repatriación en Tenerife.

Entre los pasajeros se encontraba el reconocido creador de contenido turco Ruhi Çenet, quien denunció públicamente la falta de medidas sanitarias a bordo. Según relató, tras la primera muerte registrada, la vida en el barco continuó con normalidad: comedores abiertos, actividades grupales y ausencia de protocolos de aislamiento. Él y su camarógrafo optaron por aislarse voluntariamente, mientras documentaban la situación.

El creador de contenido turco Ruhi Çenet se aisló voluntariamente en el MV Hondius mientras denunciaba la falta de medidas sanitarias.

Çenet lamentó que los pasajeros desembarcaran en la isla de Tristán de Acuña sin conocer el riesgo de contagio, exponiendo a la población local. Posteriormente, tras abandonar el barco en Santa Elena, asistió a una boda multitudinaria en Estambul, lo que generó fuertes críticas en redes sociales por la posible exposición de terceros. El influencer defendió su actuación alegando que no fue informado del riesgo y que las autoridades locales no le exigieron cuarentena por estar asintomático.

La OMS y autoridades sanitarias de varios países mantienen bajo vigilancia a los pasajeros del Hondius, incluidos Çenet y su equipo.