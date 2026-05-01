La UE se prepara para enfrentar los aranceles de Estados Unidos

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La Comisión Europea desmintió este viernes las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el supuesto incumplimiento del acuerdo comercial con Washington.

Además, advirtió que mantiene abiertas distintas opciones para proteger sus intereses frente a nuevas medidas arancelarias impulsadas por la administración estadounidense.

«La UE está implementando sus compromisos conforme a la Declaración Conjunta, siguiendo la práctica legislativa estándar», señaló un portavoz del Ejecutivo comunitario.

El portavoz añadió que existe un contacto estrecho con las autoridades estadounidenses mientras se busca mayor claridad sobre sus compromisos.

Estas declaraciones se producen tras la amenaza de Trump de elevar al 25 % los aranceles a coches y camiones europeos a partir del lunes.

«Seguimos comprometidos con una relación transatlántica estable y beneficiosa», afirmó la fuente comunitaria.

También advirtió que, si Estados Unidos adopta medidas incompatibles, la UE defenderá sus intereses con todas las herramientas disponibles.

Bruselas reaccionó después de que Trump afirmara en Truth Social que la Unión Europea no está cumpliendo el acuerdo comercial pactado.

El mandatario anunció que aplicará la nueva medida arancelaria en los próximos días como respuesta.

Trump insistió en que los vehículos fabricados en Estados Unidos no estarán sujetos a aranceles, incentivando la producción local.

No está claro bajo qué autoridad legal se impondrán estas medidas, tras el fallo del Tribunal Supremo que invalidó parte de los aranceles anteriores.

Este revés llevó a la imposición de un arancel global temporal del 10 %, bajo un nuevo marco legal pendiente de aprobación del Congreso.

A mediados de 2025, ambas partes alcanzaron un acuerdo que fijaba un arancel del 15 % para productos europeos, con condiciones favorables para EE.UU.

Sin embargo, el Parlamento Europeo paralizó inicialmente la aprobación en medio de tensiones políticas relacionadas con Groenlandia.

Posteriormente, la Eurocámara retomó el pacto e introdujo salvaguardas que permiten suspenderlo ante nuevas presiones comerciales.

También incluyó una cláusula que condiciona su entrada en vigor al cumplimiento total de los compromisos establecidos.

Esta decisión permitió a Bruselas avanzar en la implementación del acuerdo, aunque su ratificación final aún requiere negociación con los Estados miembros.