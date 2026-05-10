Evacúan crucero MV Hondius en Tenerife tras brote de hantavirus

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La operación de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius donde se declaró un brote de hantavirus, coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades españolas, se desarrolla con normalidad y según las previsiones, con los primeros pasajeros y tripulantes volando ya hacia sus países de origen.

El barco fondeó esta madrugada al puerto de Granadilla de Abona, en la isla española de Tenerife, en Canarias (Atlántico), procedente de Cabo Verde, con 151 personas a bordo, de ellas 147 pasajeros y tripulantes, además de dos epidemiólogos de Países Bajos y dos representantes de la OMS y del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional.

Todos ellos se mantienen sin síntomas de hantavirus, según comprobaron las autoridades sanitarias una vez fueron examinados cuando el crucero quedó fondeado dentro del puerto canario.

Una vez inspeccionados, los pasajeros abandonaron el crucero con mascarillas y un traje de protección sanitaria en unos barcos más pequeños -cinco personas en cada uno- y fueron trasladados al cercano aeropuerto de Tenerife Sur.

Los 14 españoles ya están en cuarentena en el hospital

Poco antes del mediodía despegó el primer avión desde Tenerife, un Airbus del Ejército del Aire español, que trasladó a 14 personas de esa nacionalidad que viajaban en el crucero a Madrid, donde pasarán la cuarentena en un hospital del Ministerio de Defensa y se les practicarán pruebas PCR de detección del virus.

Ese grupo ya llegó al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde empezaron un periodo de cuarentena en una planta de aislamiento, si bien la duración de la cuarentena se irá determinando en función de la evolución de la situación.

Tras los españoles, desembarcaron pasajeros de otras nacionalidades cuyos aviones ya estaban dispuestos en el cercano aeropuerto de Tenerife Sur, adonde fueron trasladados, directamente a la pista, en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias.

Los australianos serán los últimos en desembarcar

Los últimos en ser evacuados serán los pasajeros australianos, que desembarcarán mañana lunes por la tarde, en cuanto el avión fletado por ese país esté dispuesto.

El último avión previsto que saldrá este domingo será hacia Estados Unidos, según informó el secretario de Estado español de Sanidad, Javier Padilla.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha estado en el puesto de mando en Tenerife junto a los ministros españoles de Sanidad, Interior y Política Territorial, destacó la labor de colaboración que está llevando a cabo España con la institución en el desembarque del pasaje.

Diana Rojas, jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, agradeció la solidaridad del pueblo de Tenerife y de España con los pasajeros y tripulantes, ya que aunque aparentemente están sanos "no sería humano" dejar que continuasen viaje en el barco.

El papa da las gracias a Canarias

También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el papa León XIV agradecieron la solidaridad de los canarios por permitir la llegada del crucero, que se programó en el archipiélago siguiendo las directrices de la OMS.

"¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius", dijo el pontífice en español en Roma tras el rezo del Regina Coeli, la oración dominical que sustituye al Ángelus en el tiempo pascual.

Una vez que el desembarco ha tomado ritmo a lo largo de la mañana, la salida de aviones hacia Madrid, Francia, Canadá y Países Bajos se ha hecho con regularidad.

Para este lunes está prevista la llegada de un avión de Australia, que trasladará a los nacionales de ese país, de Nueva Zelanda y del área asiática.

La mañana del lunes se aprovechará para hacer el repostaje del buque dentro del puerto de Granadilla y posteriormente emprenderá viaje a Países Bajos, donde está la base de la operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, con parte de la tripulación.

El barco partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y seis casos más confirmados hasta este sábado por la Organización Mundial de la Salud.

En él viajaban en el momento de su llegada a Tenerife 151 personas de 23 nacionalidades: 38 filipinos (todos ellos miembros de la tripulación), 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles, entre los grupos más numerosos, según Oceanwide Expeditions. EFE

Xiomara Lara

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