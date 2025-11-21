Evacuan sede de cumbre climática por incendio

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Belém, Brasil. EFE.

Un incendio interrumpió ayer las negociaciones en la cumbre climática de la ONU (COP30), en la ciudad de Belém, en Brasil, y obligó a evacuar a las miles de personas que se encontraban en el recinto en ese momento.

El fuego se desató en la llamada Zona Azul, administrada por las Naciones Unidas y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales, aunque los bomberos lograron controlarlo rápido sin lamentar heridos.

El incendio empezó sobre las 14:00 hora local (17:00 GMT) en el pabellón de la Comunidad del Este Africano, al parecer por un problema eléctrico.

El centro de convenciones fue reabierto pasadas seis horas, a las 20:40 (23:40) después de que los bomberos constatasen que es seguro, y la presidencia brasileña prevé retomar las negociaciones el viernes, día de la clausura.

Un testigo, Marcelo Rocha, director ejecutivo del Instituto Aica, que estaba en el pabellón vecino esperando el comienzo de un acto en el que iba a participar, relató el comienzo del incendio a EFE.

"Sentimos que falló la luz, estaba parpadeando. Entonces, comenzó a subir el humo y el fuego se expandió muy rápido. Varias personas fueron corriendo a coger extintores para apagar el incendio", relató Rocha.

El gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, y el ministro de Turismo de Brasil, Celso Sabino, informaron a los periodistas que el incendio fue controlado en pocos minutos y que no hubo heridos.

No obstante, al menos 21 personas tuvieron que recibir atención médica, 19 de ellas por inhalación de humo y dos por una crisis de ansiedad, aunque la mayoría recibió el alta pocas horas después.

El personal de seguridad aisló la zona del incendio y ordenó la evacuación.