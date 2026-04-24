Del éxito culinario al horror: Chef del Año detenido por homicidio en Massachusetts

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Jeffrey MacDonald, reconocido en 2025 como el “Chef del Año”, fue arrestado en Massachusetts luego de admitir que le quitó la vida a su esposa, Emma MacDonald, dentro de la habitación de un hotel. El hecho ocurrió el 22 de abril y, al ser descubierto, el chef agredió a los agentes que intentaban detenerlo, lanzando objetos contra ellos antes de ser sometido.

Emma, de 31 años, fue encontrada sin vida con lesiones graves en la habitación. La policía confirmó que MacDonald enfrenta cargos de homicidio en primer grado y agresión contra oficiales. Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza y su próxima audiencia está programada para el 22 de mayo.

La defensa ha solicitado una evaluación psicológica para determinar su capacidad de enfrentar juicio, mientras la comunidad universitaria y gastronómica expresó consternación por el caso, que ha pasado de ser una historia de éxito culinario a un episodio marcado por la violencia y la tragedia