Expertos de ONU condenan presión Trump Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ginebra. EFE.

Dos expertos en derechos humanos de la ONU condenaron ayer la “creciente presión” del presidente estadounidense Donald Trump a Venezuela con el cierre de su espacio aéreo y los “asesinatos extrajudiciales” de las fuerzas de EE.UU. en la costa caribeña. “La larga historia de intervenciones externas en América Latina no debe repetirse”, subrayaron el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, George Katrougalos, y el relator especial sobre protección de derechos humanos en la lucha antiterrorista, Ben Saul.

Estas medidas del Gobierno estadounidense, advirtieron, amenazan con “perturbar completamente la estabilidad de la región” y están “perjudicando gravemente la economía de Venezuela".

Recordaron que el derecho internacional protege la soberanía “completa y exclusiva” de los países respecto a su espacio aéreo y que cualquier medida que busque regular, restringir o “cerrar” ese espacio constituye una “violación flagrante” de la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional. Además, “la Carta de Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial”