Expresidente de Honduras libre luego de indulto Trump

TEGUCIGALPA, Honduras.- AP

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes a mover cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue liberado de prisión tras recibir el indulto del presidente estadounidense Donald Trump, confirmaron las autoridades el martes.

El sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos mostraba que Hernández fue liberado de la Penitenciaría Federal de Hazelton en Virginia Occidental el lunes, y un portavoz de la oficina confirmó su liberación el martes.

El martes temprano, Ana García, esposa de Hernández, agradeció a Trump por indultarlo, en un mensaje que publicó en la red social X.

Hablando con reporteros el martes fuera de su casa en Tegucigalpa, agradeció a Trump por indultar a su esposo y trazó un paralelo entre los dos hombres.

“Hoy el mundo entero se da cuenta que así como lo hicieron con el presidente Donald Trump, el mismo Distrito Sur, el mismo fiscal se encargó de crear un caso político”, dijo García.

Agregó que Hernández la llamó el lunes por la noche para decirle que estaba en la oficina del director de la prisión y le habían dicho que sería liberado. García dijo que Hernández se encuentra en un lugar no revelado por su seguridad, pero que planea dirigirse al pueblo hondureño el miércoles.

El abogado de Hernández, Renato Stabile, informó en un comunicado por correo electrónico que tampoco compartiría la ubicación actual del expresidente. García dijo que el proceso para buscar el indulto comenzó hace varios meses con una petición a la oficina de indultos. Luego, el 28 de octubre, en el cumpleaños de Hernández, él escribió una carta a Trump.

El viernes pasado, el mandatario estadounidense anunció el indulto. “Mi esposo es el presidente que más ha hecho por Honduras en el combate al crimen organizado”, dijo García.

El domingo, reporteros le preguntaron a Trump sobre el indulto. “Me lo pidió Honduras, muchas personas de Honduras”, respondió el mandatario.

“La gente de Honduras realmente pensó que fue una trampa, y fue algo terrible”, dijo.