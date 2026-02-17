Familiares presos Venezuela siguen en huelga hambre

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas. EFE.

Diez mujeres familiares de presos políticos en Venezuela llevaban ayer, lunes, más de 48 horas en huelga de hambre afuera de un comando policial en Caracas, algunas de las cuales ya han sufrido problemas de salud relacionados.

El grupo, que comenzó la huelga a las 6-00 hora local del sábado, permanece sobre colchonetas en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocido como Zona 7, a donde han acudido enfermeras y médicos.

En el lugar hay otro grupo de personas que no participa en la huelga por patologías pero que se mantiene presente en apoyo a la decena de mujeres y para seguir exigiendo la liberación “plena e inmediata” de los presos políticos. Yessy Orozco, hija del exdiputado Fernando Orozco, indicó a EFE que una de las mujeres “está sufriendo de tensión alta y dolor en el pecho” y que es “la tercera persona que ya se desvanece”, pese a lo que “quiere seguir en la lucha” por la liberación de su familiar. “Necesitamos con urgencia las excarcelaciones”.