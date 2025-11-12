Fondos hizo ADCEUSA en Gala serán destinados a obras benefician necesitados en Chiringo

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La Asociación de Chiringueros en Estados Unidos (ADCEUSA), compuesta por más de un centenar de dominicanos, celebró su tradicional «Cena Gala-2025» cuyos fondos recaudados serán destinados, como todos los años, en diferentes obras en beneficio de personas necesitadas en Chiringo, del municipio de Villa Riva, provincia Duarte

La séptima celebración fue un éxito y lo recaudado irá dirigido a terminar la construcción en block de varias casas modestas para sustituir las viejas hechas de maderas y zinc, informaron sus directivos.

El evento reunió a autoridades, líderes comunitarios, empresarios y personalidades destacadas del país y el exterior.

La presidenta de ADCESA, Jackelyn Luis y su directiva destacaron los logros alcanzados y reafirmaron sus compromisos con la comunidad de donde provienen.

Desde su fundación hace nueve años, dicha asociación sin fines de lucro viene auxiliando a cientos de personas de su comunidad de Chiringo; han podido transformar vidas, al reparar y construir viviendas a personas pobres, el envío de medicinas, materiales escolares y deportivos para favorecer a los más necesitados.

La entidad ya tiene su «Casa Club», sede cultural y centro para instruir a todas y cada una de las personas de la comunidad, donde los niños y jóvenes tienen herramientas y se formen para salir hacia delante.

La Gala fue celebrada el pasado sábado en Eastwood Manor, ubicado en el 3371 de Eastchester Road, en El Bronx, desde las 9:00 am hasta las 2:00 am, con bufete y bailable.

A parte de Jackelyn como presidenta, figuran como directivos Carmen Luis (Mami), Nelly Crucey, Lilian Jiménez (Mami Goya), Marcela José (Tatis), Isabel Mercedes, Milagros Crucey, Jacqueline Luis, Ivanna Jiménez, Daniel Mercedes, y Luisa Luis.

Asimismo, Alberto José, Julio Castro, Pedro Rómulo Mercedes (Pepe), Heidys Rosario Luis, Eliezar Peguero, Isabel Parra, Yolanda Crucey, Delgis Parra, Támaras Luis (Mara), Mariolys Vargas, Margarita Luis y Adriano García, entre otros.