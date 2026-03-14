Un fuerte olor obliga a suspender vuelos

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Cuatro aeropuertos que prestan servicio a Washington, D.C., Baltimore y Richmond, Virginia, suspendieron todos los vuelos el viernes por la tarde durante más de una hora debido a un fuerte olor químico que estaba dificultando el trabajo de los controladores de tráfico aéreo, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La orden para suspender las operaciones afectó al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan al Aeropuerto Internacional Washington Dulles, al Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington y al Aeropuerto Internacional de Richmond, anunció el secretario de la FAA, Sean Duffy, en redes sociales el viernes. Como consecuencia algunos vuelos se demoraron hasta cerca de dos horas.

Los vuelos comenzaron a salir de los aeropuertos después de las 7 de la noche, hora del Este, el viernes, pero la orden que impide que los aviones aterricen en los aeropuertos seguía vigente.

Duffy escribió que el olor provenía de Potomac TRACON, en referencia a una instalación de control de aproximación por radar que gestiona el tráfico aéreo de las zonas de Washington, D.C., Baltimore, Richmond, Virginia, y del área de Richmond-Charlottesville.

Un portavoz de la agencia federal no respondió a una pregunta para aclarar cómo el olor estaba afectando a controladores tráfico.