La fuerza internacional que llegará a Haití y lo que podría cambiar en días: lo que se sabe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Haití se encuentra ante un momento decisivo en su lucha contra la violencia de las pandillas, impulsado por el despliegue de una fuerza internacional con respaldo de Estados Unidos y por iniciativas gubernamentales orientadas a ofrecer alternativas a jóvenes vinculados a estructuras delictivas, según indicó el experto en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), William O’Neill.

El especialista subrayó que los próximos meses serán determinantes para el rumbo del país, al considerar que existe una oportunidad real de revertir la situación, ya que, a su juicio, las pandillas no tienen una capacidad tan sólida como aparentan, tras su reciente visita al territorio haitiano.

En ese contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 30 de septiembre una propuesta copatrocinada por Estados Unidos y Panamá que contempla el despliegue de una fuerza internacional ampliada de 5,550 efectivos, con mayores facultades para hacer frente a la creciente violencia.

La medida pretende fortalecer la actual misión multinacional liderada por Kenia, operativa desde junio de 2024 con unos 1,100 agentes, y transformarla en una fuerza especializada en la supresión de pandillas, con capacidad para realizar arrestos de presuntos miembros de estas organizaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana, Roberto Álvarez, anunció hoy en un comunicado que los policías kenianos se retirarán gradualmente y la denominada Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), respaldada por la ONU, debería estar plenamente desplegada en Haití para octubre de este año, según recoge el medio local 'The Eastleigh Voice'.

El nuevo contingente permitirá sustituir progresivamente a los policías kenianos que participaron en la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), dar tiempo a la llegada de nuevos efectivos y adaptación al terreno, precisó la Cancillería.

Se espera que los primeros despliegues comiencen a principios de abril y que la fuerza internacional alcance unos 5.500 efectivos en octubre, tras una reunión celebrada este lunes en Dajabón, República Dominicana, con representantes diplomáticos de Estados Unidos.

La GSF fue concebida como una ampliación de la anterior misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia, creada para ayudar a la Policía haitiana a hacer frente a las bandas armadas que controlan amplias zonas del país.

Sin embargo, desde su aprobación en septiembre del año pasado apenas se han producido nuevos despliegues y actualmente la misión está integrada principalmente por policías kenianos, junto con pequeños contingentes de algunos países de Centroamérica y el Caribe.

La misión previa se vio limitada por la falta de tropas, financiación y equipamiento, ya que tanto esa operación como la nueva fuerza dependen de contribuciones voluntarias de los Estados miembro.

Aunque la previsión inicial era de 2.500 efectivos, finalmente se desplegaron 970, en su mayoría kenianos.