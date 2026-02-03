Gerardo Taracena fallece a los 55 años: Esta fue la causa de muerte

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El reconocido actor mexicano Gerardo Taracena, recordado por su participación en la película Apocalypto de Mel Gibson y en la serie Narcos: México, falleció el pasado sábado 31 de enero de 2026 en la Ciudad de México, a los 55 años de edad.

De acuerdo con el informe médico, la causa oficial de su muerte fue un infarto agudo al miocardio, ocurrido en horas de la tarde mientras se encontraba en casa de su hija. Taracena padecía hipertensión controlada con medicamentos, pero su repentina partida tomó por sorpresa a familiares y colegas.

La noticia generó inmediata conmoción en el medio artístico. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) lamentó profundamente la pérdida y destacó su trayectoria en cine, teatro y televisión. Amigos y compañeros de profesión expresaron su pesar en redes sociales, resaltando la fuerza interpretativa y el compromiso artístico que caracterizaron al actor.

Gerardo Taracena construyó una sólida carrera con papeles memorables en producciones nacionales e internacionales. Además de Apocalypto, participó en cintas como El infierno y La ley de Herodes, y en series de gran alcance como Narcos: México. Su versatilidad lo convirtió en uno de los intérpretes más respetados de la industria mexicana.