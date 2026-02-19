Gonsalves critica acción militar EEUU en el Caribe

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El veterano líder caribeño Ralph Gonsalves calificó ayer de “barbarie contraria a los valores estadounidenses y al derecho internacional” la continua acción militar de Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes en el Caribe.

Gonsalves, quien fue primer ministro de San Vicente y las Granadinas desde 2001 hasta 2025 y ahora lidera la oposición, realizó estas críticas después de que en el último ataque murieran tres personas que se cree son ciudadanos de la vecina Santa Lucía.

“Cualquier pena que se aplique debe ser ejecutada por un tribunal. Simplemente no se puede ejecutarlos en el mar. Ruego a nuestros amigos estadounidenses que revisen este asunto”, afirmó en un programa radial. Ante el silencio de otros líderes de la región, Gonsalves señaló que si no se pueden hacer estas denuncias, es “mejor declarase esclavo de Estados Unidos".