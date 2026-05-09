Google llega a un acuerdo en demanda por discriminación racial por 50 millones de dólares

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Google llegó a un acuerdo por un valor de 50 millones de dólares con empleados de raza negra que demandaron al gigante tecnológico por supuesta discriminación racial sistémica en la contratación, la remuneración y el ascenso profesional.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California otorgó la aprobación final al acuerdo, lo que pone fin a la demanda presentada en 2022, según informó el abogado de derechos civiles afroamericanos Ben Crump, que representa a los demandantes.

«Durante demasiado tiempo, los empleados negros de la industria tecnológica han enfrentado barreras que limitan sus oportunidades”, dijo el abogado en un comunicado.

¿Qué incluye el acuerdo de Google en la demanda por discriminación racial?

Además, agregó que el acuerdo constituye un paso significativo hacia la “exigencia de responsabilidad” a una de las empresas más poderosas del mundo, dejando claro que las prácticas discriminatorias no pueden ni serán toleradas en el conocido Silicon Valley.

El acuerdo establece un fondo de 50 millones de dólares e incluye análisis continuos sobre la equidad salarial y el fortalecimiento de los canales de denuncia, entre otros.

La demanda colectiva encabezada por April Curley advirtió que cuando ella se encontraba contratada en 2014 Google contaba con más de 32.000 empleados, de los cuales solo 628 —es decir, el 1,9 %— eran de raza negra.

Las acusaciones de la demanda

Tras ser objeto de escrutinio público por su falta de diversidad, la fuerza laboral de la compañía experimentó en 2021 un leve aumento, alcanzando un 4,4 % de empleados afroamericanos; esto en comparación con un promedio del 9,1 % dentro de la clasificación industrial a la que pertenece Google, según datos de 2021 de la Oficina de Estadísticas Laborales de los EE.UU.

La demanda aseguraba que Google asignaba a los empleados de raza negra a niveles jerárquicos inferiores a los que su experiencia y responsabilidades justifican, y les paga menos por realizar el mismo nivel de trabajo que a los empleados que no son de esa raza.