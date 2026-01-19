Estado de Sitio en Guatemala tras ataques mortales a la Policía en el caos penitenciario

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

La tensión en Guatemala estalló este fin de semana en tres centros penitenciarios, donde integrantes de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha protagonizaron motines simultáneos, tomando como rehenes a cerca de 50 personas. Mientras la atención se centraba en las cárceles, la violencia se trasladó a las calles de la capital. Una serie de ataques armados dirigidos contra la Policía Nacional Civil dejó un saldo trágico de ocho agentes fallecidos y diez heridos.

La difusión de videos en redes sociales, que mostraban la crudeza de los motines y la posterior liberación del personal penitenciario, ha generado una ola de pánico en la población.

Guatemala cierra así uno de sus fines de semana más violentos en años. Una ofensiva coordinada de las principales pandillas del país ha sumido a la nación en una crisis de seguridad que pone a prueba nuevamente al gobierno de Bernardo Arévalo quien, ante la gravedad de la situación, anunció anoche en cadena nacional la instauración del Estado de Sitio.

Uno de los fines de semana más violentos en muchos años

La medida, que debe ser ahora ratificada por el Congreso, de mayoría opositora, suspende derechos de reunión y manifestación y permite las detenciones e interrogatorios sin orden judicial. La reunión se prevé decisiva para el control del orden público.

Esta escalada de violencia no es aislada. El país arrastra una crisis de seguridad desde 2025, tras la fuga de veinte cabecillas de la Mara 18; un evento que ya provocó en su momento la destitución de los altos mandos del Ministerio de Gobernación.

Las medidas especiales se producen después de que las pandillas asesinaran a ocho policías en varios ataques realizados en la capital guatemalteca y localidades aledañas.

"Han sido atacados cobardemente por estos terroristas", señaló el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda.

Según el funcionario, hay otros 10 policías heridos, un presunto pandillero muerto y más de una decena de detenidos.

El gobierno decretó tres días de luto nacional y el lunes están suspendidas las clases, mientras que la embajada de Estados Unidos pidió a su personal que se "refugie" y evite las "multitudes".

El presidente del Congreso, el opositor Luis Contreras, hizo un llamado a la unidad para enfrentar "uno de los momentos momentos más dolorosos y desafiantes" que ha vivido el país.