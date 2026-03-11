Guerra en Irán: ataques en Ormuz elevan precio del petróleo y prolongan conflicto

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán dura ya lo que la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, sin visos de negociación ni de que vaya a acabar pronto, lo que impulsó de nuevo al alza al precio del petróleo.

Al menos cuatro buques fueron atacados este miércoles en el estrecho de Ormuz, mientras Irán avisó de nuevo de que no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese este paso estratégico en beneficio de EE.UU., Israel o sus socios. Esto sigue provocando problemas con el suministro de petróleo a nivel mundial.

Este es el resumen del duodécimo día de guerra:

¿Cuánto durará la guerra?

Las autoridades estadounidenses e israelíes llevan doce días contradiciéndose acerca de cuánto se alargará la ofensiva, pero la retórica actual parece coincidir en que va a durar un buen tiempo.

- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este miércoles que la ofensiva militar contra Irán "continuará sin límite de tiempo" hasta que se logren "todos los objetivos" y se gane "la campaña".

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy en una entrevista con Axios que "pronto" terminará la guerra en Irán porque "prácticamente no queda nada que atacar" en el país.

- El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió de que la capacidad militar iraní "no se ha reducido a cero", contradiciendo las declaraciones de Trump.

"Ni un litro de petróleo" por Ormuz

- Hoy se han registrado al menos cuatro ataques contra mercantes en el estrecho de Ormuz, según informes de la agencia británica UKMTO y fuentes iraníes.

1. Según UKMTO, un barco granelero de propiedad griega fue alcanzado por un proyectil. El propio capitán informó del impacto y aseguró que la tripulación se encontraba "sana y salva".

2. La Guardia Revolucionaria iraní dijo haber atacado un granelero de bandera tailandesa con 23 tripulantes a bordo. El ataque causó un incendio a bordo, y la Marina Real de Omán ha rescatado a 20 tripulantes.

3. La UKMTO reportó otro ataque contra un barco portacontenedores que estaba anclado y cuya tripulación está a salvo: el 'One Majesty', de bandera japonesa.

4. La Guardia Revolucionaria también ha reivindicado el ataque contra un buque propiedad de Israel y con bandera de Liberia, identificado como el ‘Express Rome’.

- Irán amenazó hoy con atacar "todos los puertos y centros económicos de la región" después de que Estados Unidos instara a la población iraní a evitar puertos civiles utilizados por las fuerzas armadas del país.

- Emmanuel Macron reconoció después que "no se cumplen las condiciones" para llevar a cabo una misión militar que garantice el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, que es "una zona de guerra", pero insistió en que "debe organizarse" para proporcionar escolta a los mercantes.

Las reservas de petróleo

- Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento. Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis.

- Irán advirtió de que no será posible bajar el precio del petróleo mediante "medidas artificiales" y que se puede esperar, por la presión que ha impuesto en el estrecho de Ormuz, que el precio del barril suba a 200 dólares.

- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó que la UE debe ofrecer "alivio" a los hogares y empresas ante las subidas de precios energéticos.

- La OPEP mantiene sin cambios sus previsiones de demanda y oferta de petróleo, y de crecimiento económico mundial, en su informe de marzo sobre el mercado, que no menciona la guerra.

- El precio del petróleo retomó hoy la senda alcista y tanto el brent como el texas subían cerca del 5 % antes del final de los mercados de hoy.

Las dudas sobre la salud del nuevo líder iraní

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí, no ha sido visto en público ni en vídeo ni ha publicado ningún comunicado desde que el domingo fue nombrado por los clérigos de Irán como nuevo líder supremo, lo que ha levantado dudas sobre su salud.

- Los rumores sobre la situación de Mojtaba Jameneí surgieron después de que la televisión estatal iraní utilizara el término 'janbaz', que se refiere a los heridos en combate, tras su elección como líder supremo, sin ofrecer detalles al respecto.

- The New York Times publicó hoy que resultó herido en las piernas en el primer día de la guerra, el 28 de febrero.

- El asesor e hijo del presidente de Irán, Yusef Pezeshkian, desmintió las especulaciones acerca de que el nuevo líder supremo haya resultado herido y afirmó que "se encuentra bien".

Funerales en Irán

- Miles de partidarios de la República Islámica marcharon este miércoles por el centro de Teherán entre gritos de "venganza" y "no a la rendición" mientras se escuchaban explosiones en las cercanías, en el funeral por varios altos cargos militares iraníes muertos en la guerra contra Israel y Estados Unidos.

- Desde hace varios días, ninguna autoridad u organismo de Irán actualiza el número de muertos en los ataques, pero la OMS anunció hoy que en los 12 días se han registrado al menos 43 ataques a las redes sanitarias de Líbano e Irán, en los que han muerto al menos 24 personas y 29 resultaron heridas.

Nuevo ataque sobre Beirut

- Israel bombardeó hoy un edificio residencial en un barrio céntrico de Beirut, en su segundo ataque dentro de la capital, después de que hace tres días murieran cuatro supuestos comandantes iraníes en un hotel del paseo marítimo de la ciudad. El ataque dejó cuatro heridos.