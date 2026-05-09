Lo que habló Luis Abinader con representantes de Israel y Estados Unidos durante viaje a Costa Rica

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San José, Costa Rica.– El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sostuvo por separado encuentros bilaterales con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, y con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, con quienes abordó temas de interés común y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación.

Las reuniones se realizaron en el marco de las actividades celebradas en Costa Rica con motivo del traspaso de mando presidencial a Laura Fernández Delgado, y permitieron intercambiar impresiones sobre iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad regional y al combate del crimen organizado transnacional.

Durante el encuentro con Landau, el presidente Abinader conversó sobre la sólida relación política y económica entre República Dominicana y Estados Unidos, así como sobre la Fuerza de Supresión de Pandillas para Haití (GSF) y la estrecha colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

Durante encuentro con Christopher Landau

En la reunión con Herzog, el diálogo incluyó temas vinculados a la cooperación israelí en áreas como agricultura, irrigación y desarrollo empresarial. Asimismo, conversaron sobre la histórica acogida brindada por República Dominicana a distintas olas migratorias judías y sobre la celebración, el próximo mes de agosto en Santo Domingo, del VI Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo.

El presidente Abinader estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y la embajadora dominicana en Costa Rica, María Amelia Marranzini.