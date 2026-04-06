Lo que puede hacerte perder tu visa americana sin darte cuenta

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo recuerda que las visas estadounidenses pueden ser revocadas en cualquier momento, incluso después de haber sido emitidas, si el titular deja de cumplir con los requisitos establecidos por la ley de inmigración.

El Departamento de Estado revisa de manera continua la información de los solicitantes y tiene amplias facultades para cancelar visas cuando se detectan situaciones que afectan la elegibilidad.

Entre las causas más frecuentes se encuentran: ser arrestado o condenado por un delito, permanecer en EE. UU. más tiempo del permitido, utilizar la visa para actividades distintas a las autorizadas, o representar una amenaza para la seguridad pública o nacional.

La institución aclaró que, por lo general, no está obligada a notificar al titular cuando su visa ha sido revocada, aunque en algunos casos lo hace mediante el correo electrónico registrado en la solicitud más reciente.

Los interesados pueden verificar el estatus de su visa en línea a través del portal oficial del Departamento de Estado: ceac.state.gov.

La medida busca garantizar que quienes viajen a Estados Unidos cumplan con las normas migratorias y de seguridad, reforzando la transparencia y el control en el proceso de otorgamiento de visas.