Alza del precio del petróleo agravará hambre en Haití

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PUERTO PRÍNCIPE, Haití. AP

Se prevé que el número de personas que enfrentan altos niveles de hambre en Haití disminuya ligeramente, según un nuevo informe publicado ayer, pero las autoridades afirman que la situación sigue siendo crítica y que cualquier pequeña mejora podría borrarse pronto debido a la vertiginosa alza de los precios del petróleo.

Se pronostica que más de 5.83 millones de haitianos enfrenten niveles agudos de hambre de marzo a junio, lo que representa a más de la mitad de la población del país, de acuerdo con la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), la principal autoridad internacional en crisis de hambre. La cifra representa una leve disminución frente a la estimación anterior de 5.91 millones.

Mientras tanto, se prevé que casi 1.9 millones de personas, apenas por debajo de los 2 millones proyectados, enfrenten niveles de hambre de emergencia.

En el documento se atribuyen las pequeñas mejoras a que la inflación bajó de 32% a 22%, a un invierno en general favorable para los cultivos y a un mejor acceso por carretera en algunas zonas.

Sin embargo, persisten las preocupaciones, y la entidad señaló que las limitadas mejoras son “insuficientes” para revertir una tendencia general de inseguridad alimentaria aguda en el país. “El estallido del conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz han provocado gran perturbación en el sistema alimentario mundial”.