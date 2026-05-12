Cientos de personas huyen por nueva ola de violencia en Haití

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PUERTO PRÍNCIPE. AP

Una nueva ola de violencia de pandillas en la capital de Haití obligó a cientos de personas a huir de sus hogares durante el fin de semana, y el lunes quedaron dispersas a lo largo de una carretera que conduce al principal aeropuerto.

Monique Verdieux, de 56 años, huyó hacia la autopista después de ver a hombres armados quemando casas en su vecindario. Su familia se dispersó en distintas direcciones y comentó que no está segura de dónde están. “Ahora estoy durmiendo en la calle”, declaró Verdieux, destacando que no era seguro regresar.

Las pandillas han tomado el control de más del 90% de Puerto Príncipe desde el asesinato del presidente Jovenal Moïse en julio de 2021 en su casa.

Las bandas, según la policía, han ampliado sus actividades —incluidos saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones— hacia el interior del país. Haití no ha tenido presidente desde el asesinato.

El grupo humanitario Médicos Sin Fronteras anunció la evacuación de su hospital en Cité Soleil tras intensos enfrentamientos ocurridos el domingo en el vecindario, ubicado Puerto Príncipe.

La organización, conocida por sus siglas MSF, informó que atendió a más de 40 víctimas de disparos en un lapso de 12 horas, mientras brindaba refugio temporal a 800 personas que huían de la violencia. Uno de los heridos fue un guardia de seguridad que fue alcanzado por bala perdida en terrenos del hospital.

“Logramos evacuarlo y su condición ahora es estable”, dijo Davina Hayles, jefa de misión de MSF en Haití. “Pero es impensable que nuestros equipos y los civiles deban convertirse en víctimas de estos enfrentamientos”.

En abril, llegaron a Haití las primeras tropas extranjeras vinculadas a una fuerza de la ONU para reprimir a las pandillas.