Consejo aplaza las inscripciones para electores en Haití

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Puerto Príncipe.- EFE

El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití informó este miércoles que aplazó el proceso de inscripción de electores, que debió realizarse el 1 de abril, así como el registro de candidatos programado originalmente para el lunes venidero.

El organismo dijo que “próximamente comunicará las nuevas fechas para estas operaciones, según un comunicado colgado en su cuenta de X.

El CEP reafirmó su “compromiso” de conducir el proceso electoral en el estricto respeto de su independencia institucional y de las normas democráticas, de manera inclusiva, imparcial y transparente.

El Consejo tiene previsto realizar el 30 de agosto venidero la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, con una segunda vuelta programada para el 6 de diciembre. Haití no celebra elecciones generales desde 2016, cuando fue elegido presidente Jovenel Moise, asesinado en julio de 2021. El CEP afirmó que ha pospuesto los procesos de inscripción de electores y candidatos en atención a una disposición del Consejo de Ministros, aprobada el 24 de marzo pasado.